В Ростовской области средней размер зарплаты вырос почти на 15,6%

Эксперты уверяют, что зарплаты в регионе существенно выросли
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростовской области, по данным статистов, за последний год средний размер заработной платы вырос на 15,6 процентов. Об этом сообщили в Ростовстате. По данным экспертов, средний уровень зарплаты в регионе составляет чуть больше 48 тысяч рублей.
При этом наиболее высокие зарплаты у специалистов, которые занимаются финансами и страхованием. В среднем, они получают чуть больше 80 тысяч рублей.
На втором месте — сотрудники информационной отрасли и сферы связи. У них зарплата приближается к 70 тысячам рублей.
А на третьей позиции — специалисты, задействованные в добыче полезных ископаемых. Их ежемесячный доход- чуть больше 60 тысяч рублей.
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