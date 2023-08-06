В Ростовской области средней размер зарплаты вырос почти на 15,6%

Эксперты уверяют, что зарплаты в регионе существенно выросли Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, по данным статистов, за последний год средний размер заработной платы вырос на 15,6 процентов. Об этом сообщили в Ростовстате. По данным экспертов, средний уровень зарплаты в регионе составляет чуть больше 48 тысяч рублей.

При этом наиболее высокие зарплаты у специалистов, которые занимаются финансами и страхованием. В среднем, они получают чуть больше 80 тысяч рублей.

На втором месте — сотрудники информационной отрасли и сферы связи. У них зарплата приближается к 70 тысячам рублей.

А на третьей позиции — специалисты, задействованные в добыче полезных ископаемых. Их ежемесячный доход- чуть больше 60 тысяч рублей.

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