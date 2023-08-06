Спустя два года после смерти участкового в Ростовской области полиция получила от него записку

В отделе полиции выясняют, откуда взялась странная записка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В один из районных отделов полиции в Ростовской области приехала московская проверка, сообщает сайт 1rnd.ru со ссылкой на собственный источник.

Поводом для такого визита стала записка, которую умерший два года назад участковый передал коллегам. В послании, которое принес в отдел нотариус, участковый говорит о страшных преступлениях, к которым, якобы, был причастен.

Сейчас следователи устанавливают, действительно ли письмо написал умерший оперативник. Также будет проверена достоверность фактов, изложенных в послании.

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