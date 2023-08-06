Горожанку, выгуливающую кабана, обсуждают ростовчане

Ростовчанка в центе города прогуливалась с кабаном
Фото: Андрей АБРАМОВ
Кого только не встретишь на улицах донской столицы! Еще совсем недавно ростовчане обсуждали мужчину, который с огромным питоном гулял по Пушкинской. А сегодня в соцсетях появится новый пост о необычных питомцах горожан.
На этот раз в центре внимания оказалась дама, которая на поводке выгуливала увесистого кабанчика. Женщину с животным заметили на проспекте Буденновском.
- Поросеночек ухоженный, очень симпатичный, - написала в комментариях к посту горожанка.
А другая подметила, что часто видит женщину, гулящую по городу со свинкой.
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