Горожанку, выгуливающую кабана, обсуждают ростовчане

Ростовчанка в центе города прогуливалась с кабаном Фото: Андрей АБРАМОВ

Кого только не встретишь на улицах донской столицы! Еще совсем недавно ростовчане обсуждали мужчину, который с огромным питоном гулял по Пушкинской. А сегодня в соцсетях появится новый пост о необычных питомцах горожан.

На этот раз в центре внимания оказалась дама, которая на поводке выгуливала увесистого кабанчика. Женщину с животным заметили на проспекте Буденновском.

- Поросеночек ухоженный, очень симпатичный, - написала в комментариях к посту горожанка.

А другая подметила, что часто видит женщину, гулящую по городу со свинкой.

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