В Ростове на Темернике заметили вооруженного мужчину

Странного мужчину заметили в роще в северной части города Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

В донской столице некоторым жителям Северного микрорайона сегодня утром пришлось понервничать. Как рассказали в паблике ростовчане, неподалеку от рощи на Темернике они заметили двух мужчин. В руках у одного из них был предмет, похожий на автомат.

Оба приехали к месту встречи на машинах, потом вышли из авто и начали разговаривать. Затем один достал из салона странный предмет и начал им размахивать.

- Но обошлось без драки и стрельбы. Это вообще нормально? - задала вопрос автор поста.

Публикация собрала десятки лайков. Некоторые подписчики предположили, что это был страйкбольный автомат.

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