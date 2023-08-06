В Ростовской области пропала 78-летняя пенсионерка

В Ростовской области волонтеры разыскивают пропавшую 78-летнюю женщину Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области, в городе Каменске-Шахтинском, пропала 78-летняя пенсионерка Людмила Пирожкова. Она вышла из дома по делам, но обратно не пришла. Родственники обратились за помощью в поисках женщины в отряд «Лиза Алерт».

Пенсионерка может находиться в Волгодонске. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт"

Приметы Людмилы Пирожковой: рост 165 сантиметров, нормального телосложения, волосы русые, глазе зеленые. Была одета в темно-синюю ветровку, в голубую кофту и черные брюки.

Не исключено, что она может находиться в Волгодонске.

АЛЛО!

Если вам что либо известно о ее местонахождение, просьба сообщит по телефону 8 (800) 700 — 54- 52

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