О подростках, хулиганивших на крыше ростовской высотки, сообщили очевидцы

Подростки забрались на крышу высотки, чтобы похулиганить Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В донской столице горожане заметили на крыше недостроенной многоэтажки, расположенной на Штахановского, школьников. По словам очевидцев, трое подростков, забравшись на высоту девятого этажа, начали швырять камни.

При этом один из юношей, видимо, забыв о правилах безопасности, сел на край кровли, свесив ноги.

Информацию об этом свидетель инцидента разместил в городском паблике. Пост собрал несколько десятков комментариев.

Так, одни из пользователей осудили застройщика, который не подумал о том, как закрыть доступ к кровле. А другие сошлись во мнении, что за такие шалости родители должны наказать подростков.

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