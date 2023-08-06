Почти два миллиона рублей потерял житель Ростовской области во время онлайн-игры

Сотрудники полиции разыскивают мошенников Фото: Олег ЗОЛОТО

В Волгодонске Ростовской области местный житель, надеясь получить прибыль от инвестиций, потерял все свои сбережения.

Как сам позже расскажет полиции 39-летний горожанин, он с домашнего компьютера играл в онлайн-игру. В этот момент на экране монитора появилась реклама с заманчивым предложением о вложении и приумножении денег через инвестиционные фонды.

Мужчина заинтересовался и отправил свой номер телефона для обратной связи. А через несколько минут с ним связалась сотрудница инвестиционной компании. Женщина убедила волгодончанина скачать специальное приложение и внести первоначальный взнос в размере 9500 рублей.

На следующий день дончанину звонил уже якобы финансист. Собеседник на этот раз поднял ставки и убедил внести на счет почти 200 тысяч рублей. Так продолжалось месяц. За это время дончанин внес на счет и свои деньги, и заемные. В общей сложности мужчина отправил мошенникам один миллион 700 тысяч рублей. А когда те перестали выходить на связь, понял, что его обманули. Горожанин написал заявление в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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