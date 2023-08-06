Житель Ростовской области едва не утонул, пробуя на спор переплыть реку

Спасатели помогли мужчине добраться до берега Фото: Виктор Гусейнов

В Пролетарске Ростовской области местный житель отмечал День железнодорожника в компании друзей не берегу Маныча. Во время пикника приятели затеяли спор о том, можно ли переплыть реку. Тогда один из них решил доказать свою смелость и выносливость и пустился вплавь. В какой то-момент приятели перестали видеть с берега своего друга.

Товарищи начали волноваться и вызвали спасателей. На борт лодки специалисты взяли одного из участников компании для того, чтобы тот показали примерную траекторию движения пловца, который был на тот момент в трехстах метрах от берега. Попав в поток воды с высокой волной, дончанин уже начал захлебываться.

- Спасатели Пролетарского подразделения областной службы спасения на воде взяли пострадавшего на борт, где он признался, что сам бы уже не доплыл, так как был дезориентирован и не понимал, где берег, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Мужчину доставили на берег, от помощи врачей он отказался.

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