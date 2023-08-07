В Ростове рабочая неделя начнется с солнечной погоды и +37 градусов

Жара в Ростове ожидается до +37 градусов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону рабочая неделя начнется с жаркой и солнечной погоды. Об этом сообщили на сайте Гисметео.

В понедельник, 7 августа, в городе ожидается ясная погода. Днем температура воздуха поднимется до +37 градусов. К вечеру в донской столице станет прохладнее до +28 градусов. Порывы ветра в этот день достигнут 12 метров в секунду.

Отметим, что во время аномальной жары ростовчанам стоит пить больше воды, а также находиться в тени, чтобы не навредить своему здоровью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда в Ростовской области закончится жара в 42 градуса, рассказали синоптики

Жара связана с усиливающимся антициклоном

(Подробности)