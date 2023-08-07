Пропавшая не выходит на связь больше суток. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростове-на-Дону без вести пропала 16-летняя девушка. Об этом сообщили в поисковом отряде ЛизаАлерт.

Последний раз Дарью Мунтян видели 4 августа. С того дня она не выходит на связь. Взволнованные родители пытались найти девушку самостоятельно, но все попытки оказались безуспешны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост пропавшей - около 165 сантиметров. У нее нормальное телосложение, русые волосы и карие глаза.

Пропавшая была одета в голубое платье, белые босоножки. С собой у нее была красная сумка с черным ремнем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не имею права на слабость»: ростовчанка рассказала, как после прививки сын стал инвалидом

В Ростове мальчик стал инвалидом после прививки в роддоме

(Подробности)