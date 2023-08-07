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НовостиОбщество7 августа 2023 6:22

Жителей Ростовской области предупредили об экстремальной жаре

В понедельник во второй половине дня прогнозируют до +40-42
Ангелина СКИБА
Днем в понедельник осадков не будет, сохранится переменная облачность

Днем в понедельник осадков не будет, сохранится переменная облачность

Фото: Андрей АБРАМОВ

В ближайшее время, в течение 7 августа, в Ростовской области ожидается экстремальная жара. Об этом сообщает пресс-служба управления МЧС России по донскому региону.

По данным спасателей, днем в понедельник осадков не будет, сохранится переменная облачность. Воздух прогреется до +34-39, во второй половине дня местами - до +40-42.

Ветер прогнозируют восточный и юго-восточный с переходом на южный и юго-западный 8-13 м/с, в отдельных районах порывы могут достигать 15-18 м/с.

Добавим, на сегодня также продлили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожароопасности 4 и 5 класса.

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