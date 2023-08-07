Замминистра транспорта Ростовской области стал заместителем главы Таганрога

Новое назначение подтвердили в администрации Таганрога Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге заместителем главы администрации города по вопросам транспорта - начальником управления транспорта назначили Дмитрия Беликова. Об этом сообщают местные власти.

- Специалист приступил к работе с 7 августа, - говорится на сайте мэрии Таганрога.

Известно, что до этого, с 5 июля 2021 года, управленец занимал пост заместителя министра транспорта региона, а еще ранее в разные годы был заместителем главы администрации Батайска и занимал должности в МинЖКХ Ростовской области, контрольном управлении при губернаторе, а также в межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России.

Дмитрий Сергеевич окончил Ростовский государственный экономический университет «РИНХ» по специальности «Финансы и кредит».

Напомним, в июле 2023 года управление ЖКХ Таганрога возглавила Людмила Сагайдачная.

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