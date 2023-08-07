Аномальных креветок с неестественными клешнями выловили в Ростовской области

Экзотическая водоемная живность похожа на пресноводную креветку Фото: Евгения ГУСЕВА

Житель Ростовской области выловил из реки Койсуг крупных «креветок с аномальными клешнями». Фотографии необычного улова опубликовали в группе «Батайск город».

Судя по снимкам, передние конечности ракообразных примерно равны их собственной длине, а это в среднем должно быть от 5 до 12 см.

По словам рыбака, экзотическая водоемная живность «внешне похожа на пресноводную креветку из семейства Macrobrachium rosenbergii». Этот вид также называют речными тараканами, так как они не брезгуют любой пищей, которую найдут на своем пути.

Сейчас улов земляка активно обсуждают интернет-пользователи. Одни удивляются, а другие отмечают, что и сами ловили подобных креветок. Есть предположение, что они «заблудились или сбежали с фермы».

Напомним, в июле 2023 года специалисты АзНИИРХ уже сообщали о «стабильных уловах креветки в Таганрогском заливе».

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