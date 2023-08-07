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НовостиОбщество7 августа 2023 8:54

В Таганроге за неделю ликвидировали 120 свалок и вычистили 700 метров ливневок

Сейчас устраняются неполадки с освещением
Ангелина СКИБА
Работы ведутся всеми городскими службами

Работы ведутся всеми городскими службами

Фото: Алексей БУЛАТОВ

За неделю с улиц Таганрога вывезли 176 кубометров мусора. Об этом в своем телеграм-канале на выходных сообщил глава администрации города Андрей Фатеев.

- В Таганроге продолжаются работы по благоустройству. За прошлую неделю со всех районов города вывезли 176 кубометров мусора, очистили 700 кв. метров, ликвидировали 120 свалочных очагов, - написал Андрей Фатеев.

Сити-менеджер добавил, что за указанный период специалисты также выкосили около 100 тысяч кв. метров территории и привели в порядок 700 метров ливневок на улице Шевченко.

В скором времени должны вычистить ливневую канализацию на улице Александровской. Параллельно устраняются неполадки с освещением.

- Работы ведутся всеми службами, принимают участие и сами таганрожцы. Мы реагируем на обращения горожан. Такой подход помогает оперативно решать вопросы, - резюмировал Андрей Фатеев.

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