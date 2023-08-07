Ростовская область и Башкортостан будут развивать сферу беспилотных авиасистем

Александр Шельдяев и Андрей Савельев подписали соглашение о сотрудничестве. Фото: сайт правительства РО

Представители Ростовской области и Республики Башкортостан на площадке проекта «Архипелаг 2023» подписали соглашение о развитии беспилотных авиационных систем, сообщают донские власти.

Подписи под документом поставили глава донского Минпромэнерго Андрей Савельев и заместитель премьер-министра - министр промышленности, энергетики и инноваций Башкортостана Александр Шельдяев.

Стороны пообещали друг другу оказывать содействие в мероприятиях, связанных с развитием летно-испытательной инфраструктуры, а также взаимодействовать в рамках подготовки операторов БПЛА и изготовления беспилотников.

- Совместная работа регионов обеспечит максимальную эффективность в развитии новой отрасли. Подобные соглашения также планируется подписать с рядом регионом, обладающих ведущими в стране компетенциями в сфере БАС, - рассказал Андрей Савельев.

Напомним, ранее власти Ростовской области приступили к разработке программы развития авиационных систем. Эту работу на региональном уровне курирует заместитель губернатора Игорь Сорокин.

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