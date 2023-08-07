В Новочеркасске на новой рабочей неделе ожидаются дожди и жара до +38

Осадки ожидаются 9, 10 и 11 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новочеркасске на новой рабочей неделе, с 7 по 13 августа, прогнозируют дожди и жару до +38 градусов. Соответствующий прогноз опубликовали на портале Гисметео (Gismeteo).

Осадки ожидаются 9, 10 и 11 августа, в остальные дни должна быть солнечная погода.

Температура воздуха начнет постепенно понижаться уже с 7 августа. Если в понедельник днем еще будет +37-38, то уже в субботу обещают +28. По ночам изменения сохранятся в пределах +20-24 градусов.

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