Эксперты отмечают кредитную активность среди среднего и малого бизнеса

Фото:​​ пресс-служба ВТБ

Как отметил заместитель президента-председателя правления ВТБ Денис Бортников, влияние на кредитную активность среднего и малого бизнеса в первом полугодии оказали стабильные ставки и сформировавшийся ранее отложенный спрос. Серьезную роль в развитии рынка кредитования также продолжают играть госпрограммы, которые учитывают интересы широкого круга предприятий СМБ в рамках курса на импортозамещение, развитие отечественного производства и других задач.

- Мы рассчитываем на дальнейший рост кредитного портфеля, чему будут способствовать, в том числе, и новейшие скоринговые разработки банка и цифровизация продуктов. Банк продолжит оказывать всестороннюю поддержку российским предпринимателям на любом этапе развития бизнеса. Этим принципом мы руководствуемся и в подготовке к реализации проекта по интеграции банка «Открытие», который станет одним из приоритетных во втором полугодии. Мы уже запускаем новую цифровую платформу обслуживания среднего и малого бизнеса для клиентов двух банков и новых пользователей, − прокомментировал Денис Бортников.

По итогам первого полугодия 2023 года кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ превысил 2,28 трлн рублей, рост с начала года составил 16%. Портфель привлеченных средств увеличился на 16% и достиг 2,7 трлн рублей. А объем предоставленных клиентам СМБ банковских гарантий за шесть месяцев увеличился на 11% и превысил 549 млрд рублей.