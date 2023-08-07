За выходные в водоемах Ростовской области утонули четыре человека

Жителей Дона просят быть осторожными во время отдыха на водоемах Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие выходные, 5 и 6 августа, в водоемах Ростовской области утонули четыре человека. Все случаи произошли в местах, которые не были предназначены для отдыха и купания, сообщает пресс-служба МЧС России по региону.

Все пострадавшие - мужчины в возрасте 40, 42, 55 и 64 лет.

В субботу тело одного из умерших, утонувшего в Дону, обнаружили в районе хутора Старозолотовский. В воскресенье тела подняли: из реки Калитва в слободе Никольской, из пруда Белоусовского в поселке Красный, а также из Северского Донца в районе хутора Малая Каменка.

Жителей Дона просят быть осторожными во время отдыха на водоемах. Опасно заплывать в места судового хода. В состоянии опьянения в реку лучше не заходить вовсе.

Помните: прохладная вода при жаркой погоде особенно опасна. Резкий перепад температур может вызвать судороги, спазмы и даже сердечный приступ. В экстренных ситуациях следует звонить по номеру «112».

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