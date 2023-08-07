Волгодонские атомщики предложили новые бизнес-идеи в рамках проекта «Бизнес-лаборатории»

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

На Ростовской АЭС завершилась сессия в рамках проекта «Бизнес-лаборатория». Проект реализуется концерном «Росэнергоатом» для поиска перспективных идей и формирования новых продуктов.

В рамках мероприятия сотрудники станции предложили несколько бизнес-идей для создания новых продуктов в атомной отрасли. Они позволят расширить рынок технологий ядерной медицины, помочь в разведении рыбы и пошиве спецодежды, наладить изготовление поверочных газовых смесей.

Так, была предложена идея выращивать мальков осетровых пород в садках водоема-охладителя АЭС. По мнению авторов предложения, разведение и выращивание краснокнижной рыбы не только позволит получить дополнительную прибыль за счет ее продажи, но и сократит расходы на мероприятия по гидромелиорации водоемов Ростовской области. Напомним, сотрудники атомной станции ежегодно выпускают в водные артерии региона молодь рыбы, в том числе и осетровых пород.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Еще два проекта направлены на удовлетворение потребности в приобретении спецодежды и поверочных газовых смесей путем создания собственных производственных участков для изготовления этих продуктов.

Планируется, что представленные бизнес-инициативы будут направлены на дополнительную экспертизу и отбор.

- Мы всегда готовы идти навстречу идеям, которые могли бы принести пользу атомной станции, городу Волгодонску и в целом атомной отрасли. В этом отношении бизнес-лаборатория - это хорошая площадка. Она позволяет сочетать потенциал сотрудников, опыт предприятий, стратегические цели Росатома и вектор развития государства в концепции технологического лидерства до 2030 года. Важно, что и работники атомной станции активно включились в работу по достижению этих амбициозных целей, - отметил директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.