В Ростове ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Польшинский

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Польшинский. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону на 103 году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны, участника первого освобождения города от немецко-фашистских захватчиков Николая Ивановича Польшинского. Об этом 7 августа сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Светлая память Николаю Ивановичу. Выражаю искренние соболезнования родным и близким ветерана, - написал в Telegram Алексей Логвиненко.

Николай Польшинский ушел на фронт в 21 год, сразу после окончания Севастопольского военного училища зенитной артиллерии.

Первым местом службы для молодого офицера стал Ростов-на-Дону. В этом городе в разное время военный был командиром огневого взвода, командиром батареи и начальником штаба отдельного дивизиона.

Ветеран также служил в Прибалтийском отряде противовоздушной обороны латвийского города Аупсна и работал преподавателем в училище зенитно-ракетных войск Псковской области. Позже более 30 лет занимал должность заместителя председателя Совета ветеранов Железнодорожного района Ростова-на-Дону.

Николай Польшинский отмечен Орденом «Красной Звезды», Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», знаком отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону».

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