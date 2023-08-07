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НовостиОбщество7 августа 2023 13:38

В Ростове ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны Николай Польшинский

На 103 году жизни умер участник первого освобождения Ростова от фашистских захватчиков
Ангелина СКИБА
Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Польшинский. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

Ветеран Великой Отечественной войны Николай Иванович Польшинский. Фото: телеграм-канал главы администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко

В Ростове-на-Дону на 103 году жизни не стало ветерана Великой Отечественной войны, участника первого освобождения города от немецко-фашистских захватчиков Николая Ивановича Польшинского. Об этом 7 августа сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

- Светлая память Николаю Ивановичу. Выражаю искренние соболезнования родным и близким ветерана, - написал в Telegram Алексей Логвиненко.

Николай Польшинский ушел на фронт в 21 год, сразу после окончания Севастопольского военного училища зенитной артиллерии.

Первым местом службы для молодого офицера стал Ростов-на-Дону. В этом городе в разное время военный был командиром огневого взвода, командиром батареи и начальником штаба отдельного дивизиона.

Ветеран также служил в Прибалтийском отряде противовоздушной обороны латвийского города Аупсна и работал преподавателем в училище зенитно-ракетных войск Псковской области. Позже более 30 лет занимал должность заместителя председателя Совета ветеранов Железнодорожного района Ростова-на-Дону.

Николай Польшинский отмечен Орденом «Красной Звезды», Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией», знаком отличия «За заслуги перед городом Ростовом-на-Дону».

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