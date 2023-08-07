В Ростовскую область завезли вакцину от кори, в том числе препараты для детей

Более 9 тысяч доз вакцины направили юным жителям региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ростовскую область поступило более 20 тысяч доз вакцины от кори, более 9 тысяч доз направили детям. Эту информацию сегодня, 7 августа, подтвердили в пресс-центре донского правительства.

Власти добавили, что всего с начала 2023 года корь обнаружили у 91 заболевшего, в том числе у 68 детей. Большинство случаев - 45 - завозные.

Напомним, в июне 2023 года сообщалось о 60 подтвержденных фактах кори. Тогда заболеваемость инфекцией повысилась на 16,7 %. Были вопросы относительно наличия детской вакцины.

Добавим, корь - острое вирусное заболевание, при котором у человека появляются высокая температура, кашель, насморк, конъюнктивит и сыпь. Эта инфекция может вызывать тяжелые осложнения. Корь передается воздушно-капельным путем.

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