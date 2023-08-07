В Ростове установили зоны охраны для трех исторических зданий

В Ростове приняли постановления об охране трех ОКН Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове-на-Дону установили зоны охраны для трех объектов культурного наследия. Об этом сообщили на сайте регионального правительства. Соответствующие постановления были приняты 7 августа.

В этот перечень вошли «Доходный дом Ф.Ф.Грабовникова», который находится на улице Социалистической, 153/29, «Здание городского коммерческого училища» на улице Социалистической, 162 и «Комплекс зданий Александровской еврейской больницы» на проспекте Богатяновский Спуск, 27/160. Также утвердили требования к градостроительным требованиям в районе указанных сооружений. Так, запрещено возведение капитальных объектов, хозяйственная деятельность, прокладка новых линий инженерных коммуникаций и проведение земляных работ, за исключением высадки деревьев.

Такое решение необходимо для сохранения исторических зданий Ростова и области.

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