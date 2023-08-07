В Ростове жители Нахичевани на день останутся без горячей воды

Жители Нахичевани останутся без горячей воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Ростове-на-Дону в Нахичевани на день отключат горячую воду. Об этом сообщили на сайте Водоканала.

8 августа с 8:30 до 8:00 9 августа запланировано отключение горячего водоснабжения. Это коснется жителей, которые проживают по адресам: ул. Нижненольная - Советская - 7-ая Линия - Береговая. Жителей просят запастись водой.

Без горячей воды также останутся поликлиника №3, горбольница №6, колледж водного транспорта, институт иняза и Арбат-фитнес.

Причиной временных неудобств стало переподключение водопровода на ул. 3-я линия/ул. Закруткина.

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(Подробности)