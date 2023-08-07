Сити-менеджер Ростова встретился с Героем России

Глава администрации Ростова встретился с Героем России Алексеем Афанасьевым и его семьей. Фото: администрация Ростова-на-Дону

Глава администрации Ростова встретился с Героем России, участвующем в СВО. Об этом Алексей Логвиненко 7 августа сообщил на своей странице в соцсети.

Младший лейтенант Алексей Афанасьев находился в зоне проведения спецоперации с первых ее дней. Боец, исполняя боевую задачу, получил ранение. Несмотря на травму, мужчина выполнил долг. За это он получил высокое звание - Герой России. Осенью прошлого года был награжден Георгиевским крестом четвертой степени. Теперь Алексей продолжит работу в тылу, планирует получить высшее образование.

Сити-менеджер встретился с Алексеем Афанасьевым и его семьей. Участник СВО рассказал о службе и боевых буднях, мужестве и стойкости товарищей. Отметил, что веру в свои силы придавала любовь и поддержка родных и близких.

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(Подробности)