Очередное заседание по делу бывшего замкомандующего ЮВО назначили на 10 августа

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы до 12 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

В гарнизонном военном суде Ростова начались прения сторон по делу экс-замкомандующего войсками ЮВО по материально-техническому обеспечению. Его обвиняют по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного помещения», «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Получение взятки с вымогательством, в крупном размере».

Судебные разбирательства длятся почти полгода. Уголовное дело поступило в суд начале марта 2023 года. Военнослужащий в ходе заседания свою вину признал частично. Сторона защиты представит свою позицию на следующем заседании, которое состоится 10 августа.

Если вину генерала докажут, ему грозит приличный срок. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы до 12 лет.

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