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НовостиОбщество7 августа 2023 18:55

Очередное заседание по делу бывшего замкомандующего ЮВО назначили на 10 августа

Дело бывшего замкомандующего ЮВО слушается в гарнизонном военном суде, ему вменяется три уголовные статьи
Лейла МИРИШОВА
Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В гарнизонном военном суде Ростова начались прения сторон по делу экс-замкомандующего войсками ЮВО по материально-техническому обеспечению. Его обвиняют по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного помещения», «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия», «Получение взятки с вымогательством, в крупном размере».

Судебные разбирательства длятся почти полгода. Уголовное дело поступило в суд начале марта 2023 года. Военнослужащий в ходе заседания свою вину признал частично. Сторона защиты представит свою позицию на следующем заседании, которое состоится 10 августа.

Если вину генерала докажут, ему грозит приличный срок. Максимальное наказание по этим статьям предусматривает лишение свободы до 12 лет.

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