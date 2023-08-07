На рабочей неделе в Новочеркасске ожидаются дожди

Синоптики прогнозируют осадки 9 и 11 августа в Новочеркасске Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новочеркасске на новой рабочей неделе ожидаются дожди. О прогнозе погоды с 7 по 11 августа сообщили синоптики Гисметео.

Понедельник стал самым жарким днем на неделе. Столбик термометра показывал до +37 градусов. К вечеру воздух остыл до +23. На следующие день жара в городе достигнет отметки в +34 градуса. Ночью прогнозируют температуру до +22.

Первые капли дождя упадут в среду, 9 августа. Несмотря на осадки, в казачьей столице Дона сохранится жаркая погода. Воздух прогреется до +33 градусов днем, а вечером столбик термометра снова опустится до +23.

В четверг прогнозируют ясную солнечную погоду. Температура составит от +24 градусов ночью до +34 - днем. Рабочая неделя завершится осадками. Днем 11 августа Новочеркасск накроет ливнем. На термометре будет +30 градусов днем, а ночью - около +24.

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