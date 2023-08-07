С начала года в Ростовской области у 91 человека выявили корь

45 случаев заражения - завозные. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Ростовской области с начала 2023 года корь выявили у 91 человека. Больше трети инфицированных - дети младше 17 лет. В этой возрастной группе диагноз подтвердился у 68 человек. Об этом сообщил начальник управления информполитики донского правительства Сергей Тюрин.

45 случаев заражения - завозные. Столько человек заболели корью, когда находились за пределами Ростовской области.

Чтобы не допустить эпидемию, в донской регион привезли более 30 тысяч доз вакцины для взрослых и более девяти тысяч - для детей. Ее распределили в государственные медорганизации всех городов и районов Дона. Местным жителям рекомендуют привиться, так как именно непривитые люди рискуют больше всего заразиться корью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовскую область завезли вакцину от кори, в том числе препараты для детей

С начала 2023 года в Ростовской области зафиксировали 91 случай кори

(Подробности)