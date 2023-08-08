Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ростов-на-Дону
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекции КПГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ростов-на-Дону
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 августа 2023 5:10

В Ростовской области началось распределение эфира для участников выборов в ЗС

Избирательная комиссия Ростовской области начала жеребьевку по распределение эфира для участников выборов в ЗС
Лейла МИРИШОВА
Кандидаты получат бесплатное время на семи теле- и радиоканалах. Фото: Избирательная комиссия Ростовской области

Кандидаты получат бесплатное время на семи теле- и радиоканалах. Фото: Избирательная комиссия Ростовской области

В Ростовской области началось распределение эфирного времени для участников выборов в ЗС. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

В выборах участвуют шесть партий. Жеребьевка распределит между 230 кандидатами эфирное время. Затем на сайте областного избиркома появится график, с которым может ознакомиться каждый избиратель.

Отметим, что кандидаты получат бесплатное время на семи теле- и радиоканалах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Время сильных»: На Дону кандидатов на предстоящие выборы в Заксобрание «ЕР» определит в предварительном голосовании

Секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко рассказал о процедуре подробно во время брифинга

(Подробности)