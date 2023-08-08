В Ростовской области началось распределение эфира для участников выборов в ЗС

Кандидаты получат бесплатное время на семи теле- и радиоканалах. Фото: Избирательная комиссия Ростовской области

В Ростовской области началось распределение эфирного времени для участников выборов в ЗС. Об этом сообщили в региональной избирательной комиссии.

В выборах участвуют шесть партий. Жеребьевка распределит между 230 кандидатами эфирное время. Затем на сайте областного избиркома появится график, с которым может ознакомиться каждый избиратель.

Отметим, что кандидаты получат бесплатное время на семи теле- и радиоканалах.

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