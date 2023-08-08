В Ростове на остановке столкнулись два пассажирских автобуса

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В центре Ростова в ДТП столкнулись два автобуса. Об этом сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 7 августа на проспекте Буденновском, 48.

По предварительной информации, 54-летний водитель пассажирского автобуса «Нефаз» двигался от остановки и в какой-то момент не справился с управлением. В результате транспорт столкнулся с другим автобусом «МАЗ», под управлением 39-летнего водителя.

К счастью, обошлось без пострадавших. Полиция выясняет обстоятельства столкновения.

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