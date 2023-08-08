В Таганроге при пожаре в частном доме пострадал 38-летний мужчина

На месте пожара работали 16 спасателей и четыре спецтехники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге во время пожара на улице Энгельса пострадал 38-летний мужчина. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области. ЧП произошло 7 августа.

По предварительной информации, частный дом вместе с двумя хозпостройками загорелись около 10 часов утра. Очевидцы, увидев столб дыма, сразу же вызвали пожарных. Огонь буквально за несколько минут охватил площадь в 172 квадратных метра. Потушить пламя удалось за полчаса. Во время пожара 38-летний мужчина получил ожоги и его доставили в ЦГБ.

- На месте пожара работали 16 спасателей и четыре спецтехники, - сообщили в пресс-службе.

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(Подробности)