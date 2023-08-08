В Ростове гособвинитель потребовал 9 лет колонии для бывшего замкомандующего ЮВО

Слушания ведутся в Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области начались прения по делу бывшего заместителя командующего войсками ЮВО. Эту информацию сегодня, 8 августа, подтвердили в Ростовском-на-Дону гарнизонном военном суде.

Известно, что сторона обвинения потребовала лишить подсудимого звания генерал-лейтенанта и назначить ему наказание в виде 9 лет колонии строгого режима.

Судя по данным электронной картотеки, разбирательства ведут по трем статьям: «Мошенничество» (ч. 3 ст. 159 УК РФ), «Злоупотребление полномочиями» (ч. 3 ст. 285 УК РФ) и «Получение взятки» (ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Материалы следствия поступили в гарнизонный суд в марте, тогда же состоялось первое заседание. Новые слушания проведут 10 августа 2023 года.

Известно, что задержанный сейчас находится под домашним арестом.

Напомним, по данным следствия, подозреваемый пару лет назад организовал ремонт своего дома за счет сил и средств Министерства обороны.

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