В Ростовской области с начала года сезонно-полевые работы профинансированы на 11,4 млрд рублей

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С января 2023 года на проведение сезонно-полевых работ в Ростовской области было направлено финансирование в размере 11,4 млрд рублей, в том числе более 6 млрд рублей было предоставлено в рамках льготной программы кредитования МСХ. Финансовую поддержку Сбера получили свыше 500 предприятий отрасли.

Полученные средства аграрии направили на закупку семян, удобрений, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, узлов и агрегатов для ремонта сельскохозяйственной техники.

Банк помог и в финансировании затрат производителей сельхоз продукции на приобретение тракторов, уборочной и грузовой техники, а также прицепного оборудования. Объём инвестиций по данному направлению составил 6,5 млрд рублей. Из них 2,8 млрд рублей было предоставлено в рамках льготных кредитов.

Как отмечают в донском министерстве сельского хозяйства и продовольствия, на конец июля убрано 70% уборочных площадей региона. Хлеборобы уже собрали свыше 10 млн тонн зерновых.

- Ростовская область традиционно один из лидеров по валовому сбору урожая зерновых и зернобобовых культур. Промежуточные итоги уборки 2023 года это подтверждают, —рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

Стоит отметить, что для аграриев региона сложились комфортные погодно-климатические условия. При этом, уборочная кампания на Дону началась в этом году несколько позже из-за нежаркого лета и проливных дождей.

По словам Руслана Салимова, отмечается меньший интерес аграриев к обновлению парка оборудования и техники из-за роста его стоимости.

- Если раньше наши партнеры в сегменте крупного и среднего бизнеса традиционно приобретали по 5-6 зерноуборочных комбайнов, 2 трактора и одному самоходному опрыскивателю, то сейчас всё сводится к экономии бюджета и ограничивается приобретением оборудования, которое вышло из строя. Из-за роста себестоимости производства в секторе АПК также отмечаем падение рентабельности от 5 до 20%. При этом хороший «запас прочности», накопленный за прошлые периоды, а также низкая долговая нагрузка донских аграриев делают данный сектор экономики инвестиционно-привлекательным даже в текущих реалиях, — говорит управляющий Ростовским отделением банка.