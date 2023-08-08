Страховые и накопительные пенсии выросли у 266 тысяч жителей Ростовской области

Выплаты изменили в беззаявительном порядке Фото: Даниил ОПАРИН

В Ростовской области увеличили страховые и накопительные пенсии. Перерасчет был произведен для 266 тысяч работающих жителей региона. Об этом сообщают власти со ссылкой на донской отдел СФР.

Отмечается, что выплаты изменили в беззаявительном порядке.

Корректировка страховых выплат коснулась получателей пенсий по инвалидности и старости, за которых в 2022 году работодатели внесли взносы.

Также речь идет о случаях, когда на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

- Августовский перерасчет зависит от зарплаты пенсионера: чем она выше, тем больше средств будет направлено. Максимальная прибавка составляет три пенсионных коэффициента, - уточнили в СФР.

Деньги должны перечислить всем работающим и неработающим пенсионерам по обычному графику.

Повышение затронуло пенсионные накопления и срочную выплату, которую получают участники программы софинансирования пенсии. Этот перерасчет связан с вложением средств управляющими компаниями в предыдущем году.

Накопительные пенсии с августа должны увеличиться на 9,83 %, ежемесячная прибавка в рамках софинансирования - на 10 %.

Сейчас средний размер накопительной пенсии составляет 1,1 тысячи рублей в месяц, размер срочной пенсионной выплаты - 2,2 тысячи рублей в месяц.

Перерасчет накоплений коснулся 14 тысяч жителей Ростовской области, средний размер разовой доплаты установили на уровне 3 тысяч рублей.

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