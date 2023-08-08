Новый жилой квартал бизнес-класса будет построен в Ростове-на-Дону

Фото: Денис Демков

Федеральный девелопер «Неометрия» объявил о старте реализации нового жилого квартала в Ростове-на-Дону – «1799». Проект будет реализован на улице Пушкинской, в центральной локации города.

1799 – год рождения Александра Сергеевича Пушкина, и концептуально проект вдохновлен творчеством великого русского поэта. Диапазон цены квадратного метра на старте продаж – от 129 тыс. до 204 тыс. рублей.

Девиз проекта: «Жизнь в новом издании». Жилой квартал «1799» будет возведен на территории 2,5 га, проектом предусмотрено строительство четырех 10-этажных зданий. Архитектурное зонирование и умеренная этажность позволят органично вписать их в окружающую среду.

Благоустройство территории жилого квартала «1799» продумано до мелочей. Для любителей спорта предусмотрены воркаут-площадки, зона единоборств и многое другое. Для тех, кто привык работать на свежем воздухе: коворкинг, зоны отдыха и лежаки под навесами. Особый акцент сделан на планировку детских зон, где будет все, что необходимо ребенку для игр и развития. Для людей старшего поколения продумана возможность спокойного отдыха и прогулок по озелененной территории, зоны для игры в шахматы и т.д.

Также в жилом квартале будет создана комплексная система «умного» дома, включающая в себя видеоконтроль всех детских площадок, лифтов и проездов паркинга, автоматический учет потребления коммунальных ресурсов и возможность управлять сервисами квартала в одном мобильном приложении.

«Ростов-на-Дону является одной из стратегически важных локаций для федерального девелопера «Неометрия». Компания завершает строительство клубного дома премиум-класса «Вместе» в Западном районе, и теперь мы хотим осуществить проект высокого уровня в центральной части города. В жилом квартале «1799» мы воплотим все лучшие решения «Неометрии», которые уже были реализованы в других наших проектах. Уверена, что он станет знаковым объектом для Ростова-на-Дону, в том числе с точки зрения архитектуры и благоустройства», — прокомментировала генеральный директор федерального девелопера «Неометрия» Марина Черненко.

Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

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