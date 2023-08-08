В Ростовской области из-за ошибки стоимость земли под прудами выросла в 50 раз

Плата за 1 кв. метр пруда резко возросла до 297 рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области ошибка в расчетах более чем в 50 раз увеличила стоимость земельных участков под прудами. Об этом по итогам экспортного совета сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей Дона Олег Дереза.

Эксперт рассказал, что бизнесмены нашли недочеты в оценке, которую провели специалисты ГБУ «Центр содействия развитию имущественно-земельных отношений Ростовской области».

За 1 кв. метр пруда после проведенной оценки плата резко возросла с 5,7 рублей до 297 рублей. Такие изменения поставили отрасль на грань выживания, так как новая стоимость земли означала кратное повышение налогов и арендных платежей.

- Коллеги из органов государственной власти поддержали позицию предпринимателей. Наше предложение касалось создания консультационных советов при ГБУ, которые бы прозрачно решали жалобы. Мы все вместе решили обратиться к губернатору с этим вопросом, - прокомментировал Олег Дереза.

К этому моменту донские власти уже подтвердили обоснованность обращения представителей бизнес-сообщества. Кадастровую оценку пообещали пересмотреть и привести в соответствие.

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