В Ростове из аварийного дома на Шаумяна расселят 16 владельцев квартир

Укрепление конструкций здания продолжат Фото: Дмитрий Кутепов

В Ростове-на-Дону начали расселение жильцов из дома на Шаумяна, 96, в котором ранее был введен режим ЧС. Об этом сегодня, 8 августа, сообщают городские власти.

По данным мэрии, с предложенной стоимостью жилья к этому моменту согласились 16 собственников помещений. Деньги ростовчанам должны выплатить из резервного фонда донской столицы.

- После выкупа помещений сотрудники управления по делам ГО и ЧС помогут гражданам с переселением. Укрепление конструкций продолжится, - говорится на сайте городской администрации.

Режим ЧС в здании на Шаумяна и на прилегающей к нему территории ввели с 1 августа 2023 года. Он будет действовать «до завершения мероприятий по приведению дома в безопасное состояние».

Восстановительные меры утвердили после того, как 22 июля от здания откололась часть фасада. Напомним, объект, о котором идет речь - доходный дом Рувинского, это памятник архитектуры 1907 года постройки.

Сейчас ситуацию контролирует оперативный штаб. Состояние конструкций дома проверяют каждые 6 часов. Также жильцы в любой момент могут обратиться с вопросами в районную диспетчерскую службу.

АЛЛО!

Телефон диспетчерской службы для звонков жильцов дома на Шаумяна: (863) 240-20-07;

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