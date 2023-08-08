Юные художники Волгодонска подарили медикам и пациентам 198 рисунков

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

В Волгодонске в девятый раз прошла благотворительная акция «От сердца к сердцу», цель которой сбор детских рисунков для медицинских учреждений региона. В этом году в ней приняло участие 198 юных художников.

Инициатива проведения акции принадлежит директору Ростовской АЭС Андрею Сальникову. Во время церемонии чествования участников акции он поблагодарил юных художников за их добрые сердца и неравнодушие. Все ребята получили благодарственные письма и памятные подарки. А авторов лучших работ наградили самокатами.

- Благотворительность играет важную роль в жизни общества. Сегодня при поддержке Президента и Правительства РФ в России реализуются десятки благотворительных проектов по самым разным направлениям. Ростовская атомная станция в последние годы значительную часть благотворительных средств направляет на медицину. Мы ремонтируем отделения городских больниц, поликлиники, помогаем приобретать дорогостоящее медицинское оборудование. И детские рисунки - это тоже вклад в благоустройство медучреждений. Уверен, с их помощью люди будут выздоравливать значительно быстрее, - отметил Андрей Сальников.

Фото: пресс-служба Ростовской АЭС

Заместитель главного врача городской Больницы скорой медицинской помощи Татьяна Недоступенко выразила благодарность детям и организаторам проекта от всего медицинского сообщества. Она рассказала, что картины участников украшают стены не только больничных палат и коридоров, но и кабинеты врачей. И не только поднимают настроение пациентам, но и помогают медикам работать.

Картины юных художников, которые они предоставили в рамках акций прошлых лет, размещены в городской больнице №1, роддоме, онкологическом диспансере, в детских лечебных учреждениях Волгодонска, районных больницах Волгодонского, Зимовниковского, Цимлянского и Дубовского районов.