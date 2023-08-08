Осенью обновят кадастровую стоимость земель под прудами в Ростовской области

Ситуация с неправильными расчетами дошла до губернатора Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Ростовской области кадастровую переоценку земель под прудами планируют завершить к середине сентября 2023 года. Такой комментарий 8 августа поступил от Минимущества региона.

- Губернатор поручил проверить обоснованность расчетов. В ходе анализа обнаружили ошибку в завышении цифры «рыбопродуктивности». Принимая во внимание, что по данному вопросу велось судебное разбирательство, министерство поддерживало позицию заявителей, настаивавших на признании кадастровой стоимости недействительной, - сообщили в ведомстве.

Известно, что суд удовлетворил требование. Сейчас в органах статистики ведется сбор информации, необходимой для установления объективной кадастровой стоимости.

Напомним, ранее бизнес-омбудсмен Ростовской области Олег Дереза отметил, что из-за неправильных расчетов плата за 1 кв. метр пруда резко возросла с 5,7 рублей до 297 рублей.

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