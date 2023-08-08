Представители малого и среднего бизнеса могут воспользоваться номинальным счетом попечителя

Фото:​​ пресс-служба ВТБ

Для учреждений малого и среднего предпринимательства, оказывающих социально-значимые услуги появилась возможность открытия бесплатного номинального счета в банке. Организация, обеспечивающая социальное обслуживание недееспособных или не полностью дееспособных граждан, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, может открыть социальный счет на каждого подопечного.

На него будут зачисляться суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства. Расходоваться деньги могут только на содержания подопечных.

- Для учреждений, оказывающих социальные услуги, особенно важна надежность банка, ведь они доверяют ему средства своих подопечных. Несмотря на то, что мы только запустили новый продукт, его уже начали оформлять первые учреждения, и мы видим заинтересованность потенциальных клиентов. Это говорит о высоком уровне доверия, а также об удобстве подключения и управления новым специальным счетом, – прокомментировала Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.