В Ростовской области разыскивают жительницу Димитровграда

Пропавшая нуждается в медицинской помощи. Фото: "ЛизаАлерт"

В Ростовской области разыскивают без вести пропавшую жительницу Димитровграда. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Последний раз 40-летнюю Надежду Мулинову видели 24 июля. Больше двух недель она не выходит на связь. Обеспокоенные родственники пытались найти женщину самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда они обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Рост Надежды – около 155 сантиметров. У нее нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в серую ветровку, темно-синие джинсы и разноцветные тапочки. Пропавшая нуждается в медицинской помощи.

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