Сити-менеджер Ростова поручил завершить благоустройство дворов до 1 ноября

В Ростове на благоустройство дворов выделили больше 77 млн рублей. Фото: администрация Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону глава администрации города поручил завершить благоустройство дворов до 1 ноября. Об этом Алексей Логвиненко сообщил на своей странице в соцсетях 8 августа.

В 2023 году необходимо привести в порядок больше 51 тысячи квадратных метров. На эти цели выделили 77,1 млн рублей, из которых 50 млн рублей – из областного бюджета. Работы будут проводиться во всех районах Ростова-на-Дону.

- Новый асфальт уже уложили на площади около 14 тысяч квадратных метров. Администрациям районов поручено контролировать качество выполнения работ, — рассказал Алексей Логвиненко.

Также подрядчикам необходимо отремонтировать дворовые подъезды. Сейчас определили 19 объектов для благоустройства – шесть находятся в Ворошиловском районе и 13 - в Октябрьском.

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(Подробности)