В Ростове-на-Дону крупнейшей концертной площадкой станет Дворец спорта

Полностью закончить все работы необходимо до конца 2025 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону Дворец спорта станет крупнейшей концертной площадкой. Об этом сообщает «Городской репортер» со ссылкой на министра спорта Ростовской области Самвела Аракеляна.

Площадка сможет вместить в себя от пяти до семи тысяч зрителей. Сегодня в городе самой крупной концертной зоной является зал ДГТУ – 1300 мест.

- Чтобы концерты окупались, артистам необходимо или собирать от 3000 зрителей на концерт, или повышать стоимость билетов, — объяснил Самвел Аракелян.

Отметим, что основная задача Дворца спорта после завершения ремонта – это проведение игровых матчей для гандбольного и хоккейного клубов. Также в учреждении появится игровой зал на пять тысяч мест и ледовая арена на три тысячи.

Полностью закончить все работы необходимо до конца 2025 года. Однако, министр спорта отметил, что работы идут с опережением, и уже в первом полугодии гандболистки будут тренироваться на новой площадке.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пляжный волейбол, стритбол и гонки на «Драконах»: куда сходить в Ростове на День физкультурника 12 августа 2023

Власти Ростова опубликовали план мероприятий на День физкультурника

(Подробности)