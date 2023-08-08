В Миллерово водитель легковушки сбил 16-летнего велосипедиста

Водитель отечественного авто сбил 16-летнего велосипедиста в Миллерово. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Миллерово водитель легковушки сбил 16-летнего парня на велосипеде. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 8 августа около 15:30.

По предварительной информации, 49-летний водитель «ВАЗ-21093» двигался по улице Всесоюзной. В этот момент по пешеходному переходу двигался 16-летний велосипедист. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил парня. От сильного удара двухколесный транспорт отбросило в «Мерседес Бенц».

- В результате ДТП подросток получил травмы и был доставлен в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, - сообщили в ведомстве.

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