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НовостиОбщество8 августа 2023 19:50

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» задержали автомобиль с наркотиками

На трассе в Ростовской области задержали 39-летнего жителя Крыма, перевозившего 2 кг наркотиков
Лейла МИРИШОВА
Мужчину задержали.

Мужчину задержали.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» задержали автомобиль с 2 кг наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 8 августа.

По предварительной информации, правоохранители остановили 39-летнего водителя из Крыма. При обыске у мужчины нашли под обшивкой салона около 2 кг наркотиков. Также мужчина спрятал в автомобиле банковские карты, небольшие весы и фасовочные материалы. В полиции предположили, что мужчина продавал запрещенные вещества в Ростовской области, Республике Крым и нескольких областях.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…». Его заключили под стражу.

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(Подробности)