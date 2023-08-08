В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» задержали автомобиль с наркотиками

Мужчину задержали. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» задержали автомобиль с 2 кг наркотиков. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону 8 августа.

По предварительной информации, правоохранители остановили 39-летнего водителя из Крыма. При обыске у мужчины нашли под обшивкой салона около 2 кг наркотиков. Также мужчина спрятал в автомобиле банковские карты, небольшие весы и фасовочные материалы. В полиции предположили, что мужчина продавал запрещенные вещества в Ростовской области, Республике Крым и нескольких областях.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств…». Его заключили под стражу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростовской области задержали владельца крупного онлайн-магазина, продававшего наркотики

У него и его курьеров прошли обыски, полицейские изъяли два килограмма запрещенных веществ

(Подробности)