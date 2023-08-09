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НовостиПроисшествия9 августа 2023 4:38

На трассе в Ростовской области в ДТП пострадали два человека

В Ростовской области на трассе столкнулись автомобиль с прицепом и иномарка – двое пострадали
Лейла МИРИШОВА
В Ростовской области на трассе столкнулись автомобиль с прицепом и иномарка – двое пострадали. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области на трассе столкнулись автомобиль с прицепом и иномарка – двое пострадали. Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области при столкновении легковушек пострадали два человека. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Авария произошла 8 августа около 14 часов на трассе «Волгодонск – Дубовское».

По предварительной информации, 71-летний водитель «Опель Корса» во время движения не выдержал безопасное расстояние между другим автомобилем. В результате, иномарка влетела в «ВАЗ 21150» с прицепом. Из-за сильного удара прицеп отбросило на бордюрный камень.

В ДТП пострадали водитель иномарки и 26-летняя пассажирка отечественного авто. С травмами их доставили в больницу.

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