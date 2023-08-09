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НовостиПроисшествия9 августа 2023 5:54

В Ростове легковушка насмерть сбила 39-летнюю женщину

В Ростове-на-Дону на улице Благодатной легковушка насмерть сбила 39-летнюю женщину
Лейла МИРИШОВА
Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.

Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону автомобиль насмерть сбил 39-летнюю женщину. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области. Трагедия произошла 8 августа около 22:00 на улице Благодатной, 201.

По предварительной информации, 30-летний водитель легковушки двигался в сторону Зорге. В этот момент проезжую часть переходила 39-летняя женщина. Водитель не успел вовремя притормозить и сбил пешехода. Известно, что она переходила дорогу в неположенном месте. От полученных травм ростовчанка скончалась на месте. Прибывшим медикам оставалось лишь констатировать смерть женщины.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, что в этот же день в Миллерово под колеса автомобиля попал 16-летний велосипедист. С травмами парня увезли в больницу.

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