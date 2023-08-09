В Ростове-на-Дону с 15 августа планируют назначить глав двух районов и ДИЗО

Официального назначения ожидают три специалиста Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове-на-Дону намерены согласовать кандидатуры новых руководителей двух районов и департамента имущественно-земельных отношений (ДИЗО). Решения по каждому вопросу должны вынести 15 августа на 20-м заседании городской думы.

Так, депутаты должны подтвердить назначение Сергея Ковшикова на пост главы администрации Первомайского района. Специалист сейчас считается исполняющим обязанности руководителя. До этого, с 2019 по 2021 год, он работал в Региональном фонде капитального ремонта Республики Крым.

Возглавить Ленинский район донской столицы должна Юлия Мищук. Сейчас она занимает должность первого замглавы сити-менеджера по экономическим вопросам, торговле и сфере обслуживания.

На посту директора Департамента имущественно-земельных отношений Ростова-на-Дону собираются утвердить Ирину Смирягину. Сейчас на сайте мэрии указано, что специалист занимает должность заместителя директора ДИЗО.

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