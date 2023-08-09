В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности из-за возможной непогоды

Местами по региону ожидаются ливни с грозами, градом и ветром до 20-23 м/с Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростове-на-Дону все экстренные и коммунальные службы перевели в режим повышенной готовности из-за прогноза об ухудшении погоды, сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

- Поручил проверить готовность сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, которые может спровоцировать стихия, - проинформировал Алексей Логвиненко.

Сити-менеджер попросил ростовчан быть внимательными и осторожными, если ожидания синоптиков сбудутся.

Напомним, до конца суток 9 августа, а также 10 и 11 августа местами по региону ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром до 20-23 м/с.

Во время стихии нельзя стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, витринами и любыми легкими конструкциями. Опасно подходить к оборванным проводам. Позвать на помощь при любых происшествиях можно по номеру «112».

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