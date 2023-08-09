Представитель донского Минтранса проверил автобусы Батайск - Ростов-на-Дону

В Батайске проверили работу маршрутов № 205, 211, 212, 213 и 214 Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области глава управления транспорта Минтранса региона Николай Хрумалов проверил состояние маршрутов, которые курсируют между Ростовом-на-Дону и Батайском, сообщают донские власти.

Так, в «Батайском АТП-1» чиновник осмотрел автобусы № 205, 211, 213 и 214.

Техническое состояние указанных машин оказалось в норме. В четырех ТС из шести на маршруте № 211 кондиционеры были полностью исправны, на одном «выявлена слабая работа системы, из-за чего не удается достичь комфортной температуры». Также выяснилось, что водитель одного из автобусов не включал систему охлаждения воздуха, с ним уже провели беседу по этому поводу.

На указанных направлениях до конца 2023 года должны закупить шесть новых машин, они заменят устаревший подвижный состав.

На предприятии ТК «Авто-Лайн» представитель донского Минтранса проверил работу автобусов № 212 «Ростов-на-Дону - Койсуг». На обслуживание этого направления в 2022 году поступали жалобы, сейчас все нарекания исправляют.

За январь-август 2023 года перевозчик уже обновил семь машин, в ближайшие месяцы улучшат еще девять. На сегодняшний день из-за неудовлетворительного санитарного и технического состояния с линии снят один автобус.

- Своевременное обновление подвижного состава на маршрутах является ключевым фактором обеспечения безопасности пассажиров и повышения качества обслуживания, - подчеркнул Николай Хрумалов.

Напомним, ранее в автобусах Ростове-на-Дону за один день нашли 22 нарушения, в некоторых салонах плохо работали кондиционеры.

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