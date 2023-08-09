В Выборге представили новую полнометражную драму «Свет» с Еленой Яковлевой

В рамках 31-го фестиваля российского кино «Выборг 2023» состоялась премьера полнометражной драмы «Свет». Фото: предоставлено ПАО «Ростелеком»

В рамках 31-го фестиваля российского кино «Выборг 2023» состоялась премьера полнометражной драмы «Свет» (12+) с Еленой Яковлевой в главной роли. Фильм был тепло встречен публикой и заслужил положительные отзывы критиков. Производством картины занималась компания Анны Шалашиной WISH Media при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и видеосервиса Wink. Режиссер и автор сценария — Антон Коломеец.

По сюжету сотрудница социальной службы Татьяна Сергеевна живет обычной, вроде бы ничем не примечательной жизнью. Но накануне своего 60-летия она сталкивается с прошлым, о котором всегда хотела забыть. Все начинается с того, что к ней обращается мужчина, которому нужна помощь в уходе за бабушкой. Последующие события заставляют героиню с новой стороны посмотреть на свою жизнь.

- Простые истории про нас с вами, про окружающую действительность, рассказанные искренне, тонко, талантливо, остаются вне времени и всегда будут нужны людям. Потому что ценность мимолетной радости или горести бытия не менее важна, чем зрелищность или актуальность, а может быть и более, — считает исполнительница главной роли Елена Яковлева.

- Я очень благодарен родителям, которые помогли мне воссоздать атмосферу и настроение 1970-х — они много рассказывали о своей молодости, о том, как жили молодые люди в те годы. Папа дотошно подбирал аутентичную музыку. Мы хотели бережно рассказать об эпохе и людях, о том, что молодость — прекрасное время даже в годы застоя, — рассказал режиссер и автор сценария Антон Коломеец.

В картине также снялись Дарья Коныжева, Елена Жданова, Ян Ильвес, Сергей Волков и другие актеры.

Посмотреть трейлер можно по ссылке.

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